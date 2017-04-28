Россия 

ПАСЕ превращается во вторую Раду, — Пушков

0 коментариев
ПАСЕ превращается во вторую Раду, — Пушков | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы запретить председателю организации Педро Аграмунту делать заявления и наносить визиты от имени организации: по его мнению, ПАСЕ попала под влияние украинской делегации. Об этом политик написал в Twitter.

«ПАСЕ погрязла в обвинениях и скандалах под влиянием Украины и ее союзников. Верховенство права забыто. Скоро ПАСЕ превратится во вторую Раду», — выразил мнение сенатор.

Российская делегация, по словам Пушкова, ранее предупреждала руководство Ассамблеи, что организация может оказаться «заложницей невменяемой делегации Украины и ее фанатов».

«Полная утрата лица», — подытожил он.

Ранее в Бюро ПАСЕ постановили, что нынешний глава организации Педро Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент, которые позволят отстранить спикера от должности. На открытии сессии Ассамблеи в понедельник европарламентарии потребовали проголосовать по вотуму недоверия Аграмунту.

Читайте также: «Как отреагируете?» — польский националист угрожает принять участие в шествии Бессмертного полка в Москве (ФОТО)

Причиной недовольства депутатов послужила поездка председателя ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал свой визит в САР ошибкой. В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в Ассамблее нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493389855

Другие новости:

ewr3k0_1460620095

НАТО против России: Кто и зачем пугает Европу «русским медведем» — расследование «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Очередной позор

0
svzatz_1482349682

В аэропорту Ростова-на-Дону волонтеры с участием певцов «Хора Турецкого» исполнили «Надежду» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *