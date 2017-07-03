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Парубий: Украина станет членом НАТО «неожиданно быстро»

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Парубий: Украина станет членом НАТО «неожиданно быстро» | Русская весна

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории.

«Я считаю, что Украина должна быть одной из следующих государств после Черногории, которая должна стать членом Североатлантического альянса», — заявил Парубий журналистам 3 июля.

Отвечая на уточняющий вопрос о точной дате, когда Украина может стать членом НАТО, Парубий таинственно отметил, что сейчас в мире все происходит быстро.

«Когда кто-то говорит о перспективе 5–7 лет, то мы видим, что в последние годы события в мире происходят настолько быстро, что это может произойти на любом этапе…

Я не являюсь сторонником того, чтобы определять точные даты… события развиваются так, что решение Альянса и Украины относительно ее участия в НАТО может быть решено неожиданно быстро», — мечтает спикер Рады.

Парубий добавил, что Украина должна сделать все возможное, чтобы до 2020 года привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а «после этого останется лишь политическое решение», при этом, по его словам, «нет никакой необходимости в промежуточных формах», таких как план действий относительно членства в НАТО.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499076092

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