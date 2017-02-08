Парубий предложил запретить нардепам выступать на русском языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предлагает исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского, соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Рады в среду.

Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском.

Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод. Украинская партия «Оппозиционный блок» считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на «другом языке».

Парубий предлагает изложить эту норму в другой редакции, таким образом лишив парламентариев права выступать на других языках, в том числе русском, который часто используется депутатами из различных фракций.

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«Заседание Верховной рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной рады Украины», — говорится в тексте законопроекта.