Парубий объявляет столетнюю войну

Россия пытается полностью подчинить себе Украину, заявил в интервью журналу «Український тиждень» бывший руководитель Самообороны Майдана, спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Анализировать Майдан можно под разными углами зрения. Кто-то говорит, что доллар был по 8, а сейчас по 28, кто-то говорит, что Украина имела одну территорию, а сейчас часть оккупирована и спрашивает, какой смысл. . Для меня эта точка зрения неизменна и во время Майдана, и сейчас. Она охватывает гораздо больший период, чем три года. Сейчас мы отмечаем столетие создания УНР. Я, как патриот и историк, именно под этим ракурсом рассматриваю все события. 100 лет продолжается эта война. Майдан, АТО и нынешние события — ее этапы.

Детально проанализировав, увидим, как много аналогий между тем периодом и настоящим. А сравнивая их, значительно легче давать оценку происходящему. Хочу напомнить, что первые добровольцы — это 1914. Первая мировая война, в австрийский армии позволяют создание первого украинского подразделения. Тысячи лучших, вся элита, воспитанная в „Пласте”, „Сичи”, „Соколе”, идет добровольцами. Через 100 лет то же добровольческое движение, те же люди, которые определяют ход войны», — утверждает украинский политик.

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«В водовороте мировой войны появился шанс создать украинское государство. 100 лет назад, когда в Киеве объявляют УНР, в Харькове создается большевистское правительство, которое приглашает русские войска в Украину. А куда поехал Янукович после Майдана? На съезд в Харьков. И дальше приглашение войск РФ на территорию Украины. Все 100 лет тот же сценарий, тот же враг и та же империя. Под разными названиями: царская Россия, СССР, РФ, а суть та же, имперская. Как и цель относительно Украины — полное подчинение империи», — заявил Парубий.

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