Пару Путин-Трамп уже уподобили паре Сталин-Гитлер. Кому и чем это грозит?

В связи с избранием Трампа и его «дружеским отношением» к Путину по украинским, прибалтийским и прочим лимитрофным СМИ прокатилась волна испуганных комментариев «Возможен новый пакт Молотова-Риббентропа». (Лимитрофы – это, если кто забыл, государства, образовавшиеся на бывших территориях РИ и СССР).

То есть эта публика открытым текстом пару «Сталин-Гитлер» уподобляет паре «Путин-Трамп». Ну, российскому лидеру не привыкать к такого рода поливам: его уже давно и «Сталиным», и «Гитлером» – и кем еще только ни называют. А вот за Трампа обидно. Получается, что он – либо Сталин, либо Гитлер, третьего не дано. Как-то не слишком почтительно со стороны слабых, заискивающих стран, ищущих у Америки покровительства. Я бы на месте Трампа и Америки обиделся и потребовал извинений.

Если учесть, что местные гитлеровцы на Украине и в Прибалтике по сути реабилитированы, а советскому наследию объявлена бескомпромиссная война, то Трамп – это, конечно, «Гитлер». Потенциальный союзник Путина – «Сталина».

Эта аналогия приоткрывает нам целые бездны лимитрофного сознания. Потому что главная претензия к Гитлеру в логике такого сопоставления – не Холокост и не Вторая мировая, а, напротив, заключение с СССР Пакта о ненападении. «Гитлер был плох тем, что стал дружить со Сталиным и позволил ему проглотить лимитрофы. Когда он напал на Россию, тут же стал хорошим», – таково в общих чертах сегодняшнее отношение фашиствующих сект к их фюреру.

За всеми этими аналогиями прячется щемящее послание обобщенного эстонского школьника: «Дорогой дедушка Трамп! Я знаю, что ты – Гитлер. Мы любим Гитлера. Хочешь, репрессируй своих евреев – нам все равно. Только напади, пожалуйста, на Россию!»

Но по-хорошему трактовка отношений Трамп-Путин в ключе Пакта Германия-СССР – должна служить неким предупреждением прежде всего для России. Мы помним, чем окончилась наша дружба с Германией. Причем окончилась внезапно и «без объявления войны». Повезло нам еще, что у Гитлера не было ракет с ядерными боеголовками. А у Трампа они есть – как и еще очень много другое.

Сергей Корнев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107559/16290/-