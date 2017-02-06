Партнерские локации для уничтожения России как цивилизации





Украинская нация — вне всякого сомнения, идея без корней. Голая технология. Под ней есть только одна конструктивная задача — строительство государства, единственной целью которого будет бесконечная и беспощадная борьба с Россией — причем не с государством Россия, а с той цивилизационной сущностью, которая и есть основа существования нашей страны.

Неудивительно, что в этом смысле бандеровцы стали партнерами для нынешней российской власти и «профессиональных русских» — они все решают именно эту задачу — уничтожение России как цивилизации. У каждого свои мотивы, но конечная цель выглядит вполне схожей.

«Профессиональные русские» точно так же сетуют, что им попался не тот народ. С ненавистью называя миллионы и десятки миллионов людей «совками», «многонационалами», «новиопами» и прочими обидными (как им кажется) определениями. Здесь они пребывают в полном единении со своими бандеровскими коллегами, точно так же озабоченными истреблением духа сотрудничества, кооперации, который и является основой выживания на нашей не самой дружелюбной огромной территории Русского мира. Всех этих людей объединяет стремление к тому, чтобы единственным источником развития стала беспощадная конкуренция, чтобы мы стали Западом, который и доказал свою успешность, уничтожая сотни миллионов людей по всей планете. Основой новой цивилизационной идентичности должна стать война всех со всеми — и именно это будущее устраивает всех строителей новых национальных идей на нашем пространстве. Расизм, нацизм, фашизм, неолиберализм — любой инструмент в этом случае можно использовать, если он направлен на решение этой задачи. Не зря и профессиональные украинцы, и профессиональные русские, и нынешняя российская власть видят свой идеал именно на Западе — при любом удобном случае подчеркивая его успешность перед нашей дремучестью.

Российская власть и тот режим, который сегодня установлен в России, точно так же вполне осознанно истребляет любые ростки взаимопомощи, кооперации, превращая народ страны в нерассуждающее и злобное стадо, единственным смыслом существования которого является свирепая конкурентная борьба всех со всеми. Истребление нравственности, насаждение полнейшей аморальности и алчности, дурное воспитание и образование — это тоже инструменты переформатирования.

Можно совершенно точно сказать, что строительство нацистской и откровенно русофобской Украины в таком случае полностью отвечает интересам и бандеровцев, и российской власти, и «профессиональных русских». Чем быстрее пройдет этот процесс, тем лучше. Они все получат врага, в борьбе с которым будут требовать сплотиться вокруг них.

Помимо решения сугубо тактической задачи — прикрытия Крыма, русский Донбасс должен стать той жертвой, которую сознательно принес Кремль в вопросе строительства новой нацистской Украины. Убивая русских, новая украинская нация как вампир, набирает силу — и здесь путинский режим по сути, выпестывает эту нацию, не дает ей умереть, подпитывая ее новыми порциями русской крови. С другой стороны, разжигается ненависть к украинцам уже «с этой стороны» — что тоже отвечает интересам нынешней российской власти. Она может править только разделенным и ненавидящим всех и вся народом — если нет возможности и желания предложить созидательную идею строительства и развития, значит, нужно предлагать идею вражды и разрушения.

Что самое интересное — к национализму, как идее консервации, идее сохранения своей идентичности, ни бандеровцы, ни «профессиональные русские», ни российская власть не имеют ни малейшего отношения. Их задача — не сохранение и преумножение, а наоборот — выжигание всего, что составляет основу нашей цивилизационной сущности, строительство на ее месте идеологии тотальной ненависти всех ко всем.

В этом смысле «нормальные» националисты — то есть, те, кто пытается сохранять и преумножать — точно такие же враги для всех них. Пока они — расходный материал, который можно обмануть лозунгами про «Вэлыку Украину» или «Святую Русь», но потом и они пойдут в утиль.

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/5/17078/-