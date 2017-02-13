Парламент Нидерландов не будет голосовать за соглашение об ассоциации Украины и ЕС до выборов

Утверждение соглашения Украина—ЕС в Нидерландах откладывается до того времени, пока не будет избран новый парламент страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ANP Nieuws.

«Голландский парламент не ратифицирует соглашение пока не состоятся парламентские выборы на 15 марта», — говорится в сообщении нидерландского агентства.

ANP Nieuws цитирует слова пресс-секретаря парламента, который сообщил, что парламент не рассмотрит соглашение раньше следующей недели.

«Это означает, что парламент не будет голосовать за соглашение перед тем, как идти в отпуск 24 февраля (перед выборами, — ред.)», — отмечает издание.

Агентство отмечает, что ратификация соглашения парламентом Нидерландов сейчас будет зависеть от результатов выборов.

Как ожидается, ныне правящая коалиция потеряет до половины своих мест, тогда как партия евроскептика Герта Вилдерса, как ожидается, увеличит свое представительство в парламенте.

«Любое правительство, сформированное партией Вилдерса, вероятно, навсегда сорвет ратификацию соглашения», — отмечает агентство.

Напомним, во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон, который ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Отметим, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте озвучил ожидания Украины о скорейшей ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Стоит также добавить, что ультраправая «Партия свободы» (PVV) вышла на первое место по популярности, после того как суд признал ее лидера Герта Вилдерса виновным в дискриминации марокканцев.

Как известно, эта политическая сила является последовательным противником ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.