Парламент Израиля легализовал около 4 тыс. домов на Западном берегу Иордана

Законопроект о легализации самовольно построенных домов на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан утвержден парламентом Израиля. Как передает Reuters, за проголосовали 60 депутатов, против были 52.

Отмечается, что этот закон легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев. Таким образом, парламент не прислушался к призыву премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который просил депутатов отложить принятие закона до его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Премьер неофициально выступал против проекта, несмотря на то, что он был поддержан правящей партией страны.

Если закон вступит в силу, то практика сноса самостроя будет прекращена, а уже возведенные дома можно будет брать в долгосрочную аренду, но с выплатой компенсации палестинским собственникам земли. Тот, кто докажет право собственности, получит компенсацию в размере 125% их стоимости.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит при этом заявил, что не будет защищать проект в Верховном суде, куда могут обратиться критики инициативы, так как считает его противоречащем конституции страны.

Ранее EADaily сообщало, что Израиль озвучил планы по строительству новых 2500 домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. В сообщении министерства обороны Израиля, которое с 1967 года осуществляет административное управление на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, говорится, что данный шаг направлен на «поддержание каждодневных нужд» местного населения.

Большая часть планируемой к застройке территории на Западном берегу Иордана расположена в районах, которые Израиль намерен сохранить под своим контролем при любом исходе дальнейших мирных переговоров с палестинцами.