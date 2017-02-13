Парасюк угрожает захватами украинских ТЭЦ

Скандальный нардеп Владимир Парасюк, являющийся одним из инициаторов блокады Донбасса, угрожает захватами энергообеспечивающих предприятий в случае веерных отключений.

«Если будет такая манипуляция (веерные отключения — ред.), потому что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине», — сказал он.

По словам нардепа, уже не раз демонстрировавшего свои интеллектуальные способности, «их остановка даже не нанесет одного процента ущерба стабильности энергообеспечения».

По мнению Парасюка, ТЭЦ могут перейти на газ, поскольку «все страшилки — манипуляция для запугивания людей, чтобы они возмущались по отношению к торговой блокаде».

Тем временем, его более сообразительные коллеги требуют созвать Совбез из-за блокады железнодорожного сообщения с Республиками, поскольку считают, что блокада обернется катастрофическими последствиями для экономики и социальной сферы.

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