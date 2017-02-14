Парасюк призвал спецслужбы убить Медведчука
Скандальный нардеп Владимир Парасюк на заседании общественного совета в Краматорске призвал физически уничтожить лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
«Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы», — сказал он.
Также он назвал ложью информацию о том, что Медведчук поддерживает блокаду Донбасса.
При этом, говоря о блокировании грузовых перевозок на линии разграничения, он отметил, что «это не пиар» и следующим шагом станет полная блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487084678