Параллельная реальность: суд в Киеве «заключил под стражу» Главу ДНР

Странные, если не сказать комичные, решения служителей украинской Фемиды уже стали неотъемлемым признаком постмайданной «незалежности». Сегодня суд в Киеве «заключил под стражу» Главу ДНР Александра Захарченко, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры Украины.

«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — совершенно серьезно говорится в решении, вынесенном Апелляционным судом Киева.

Механизмы практической реализации решения суда пресс-служба не озвучила.

Само решение может показаться как минимум абсурдным, однако напомним, что ранее Деснянский районный суд Киева принял к рассмотрению материалы дела в отношении 11 крымских депутатов, которых обвиняют в государственной измене. Депутатам заочно могут присудить до 15 лет лишения свободы. Кроме того, большой резонанс вызвала прошлогодняя попытка Киева «привлечь к ответственности» высшее политическое руководство РФ.

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