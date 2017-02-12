Памяти Героя: Позывной Гиви из тысячи свечей выложили в Петербурге (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабная акция памяти Гиви прошла в Петербурге.

Об этом «Русской Весне» сообщил директор Музея Новороссии Герман Владимиров.

В Донецке прошли похороны легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви, а в Санкт-Петербурге в знак солидарности с русским Донбассом Музей Новороссии, «Братство Внутренних войск», добровольцы, ополченцы, казаки, и многие другие уважаемые люди, среди которых группа Ас Вентура и MC Val, выложили позывной ГИВИ из тысячи свечей…

Музей Новороссии даже несмотря на приостановку властями своей деятельности продолжает проводить ее уже вне стен музея.

«На поле за Санкт-Петербургом из тысячи свечей выложили позывной «Гиви». 10 февраля рядом с Санкт-Петербургом состоялась акция памяти легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых — «Гиви», погибшего 8 февраля в ДНР в результате теракта. В день его похорон, вернее, в вечернее время, петербуржцы и гости Северной столицы выложили из свечей прямо на снегу позывной комбата — «Гиви».

«Свечи от ветра даже не колыхались. В этот вечер всё было на нашей стороне — и погода, и обстановка… Как будто сам Миша к этому приложил свою руку», — рассказал о мероприятии Герман Владимиров.

Эта акция, по словам ее организаторов, состоялась в знак солидарности с русским Донбассом, который отстаивает свое право на жизнь под смертельными атаками украинских войск.

Несмотря на довольно позднее время и определенную удаленность от мегаполиса (для проведения акции было выбрано поле недалеко от военного аэродрома в Выборгском районе), почтить память Героя ДНР Михаила Толстых прибыло немало людей. Отдать дань погибшему защитнику Новороссии приехали и бойцы армии ДНР, прибывшие в Санкт-Петербург из Донецка, можно сказать, с передовых позиций. Все добирались до места назначения на своем личном автотранспорте, а тех, кто был без машин, подбирали около станций метро…

Говорили о погибших и живых, встающих на место тех, кому не суждено было дожить до Победы. А она ведь обязательно будет на стороне дончан и луганчан — братского народа, таких же русских, как и жители Петербурга.

Стоит отметить, что Музей Новороссии — единственный в России и мире — уже почти две недели закрыт из-за инцидента, спровоцированного недоброжелателями. О подробностях происшедшего мы уже сообщали. Тем не менее, руководство и коллектив музея не остаются в стороне от проблем Луганской и Донецкой Народных Республик. Хочется верить, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга объективно разберутся в сложившейся ситуации, и народный музей будет возвращен народу.

«В Музее Новороссии висит флаг Сомали: это был один из самый первых экспонатов нашего музея, который Миша прислал нам с дарственной подписью… Вторым был флаг „Пятнашки“… Желаю Абхазу долголетия, а Мише — земля пухом», — подчеркнул Герман Владимиров.