Памела Андерсон назвала США политическим импотентом

Героиня «Спасателей Малибу» и секс-символ 90-х внезапно опубликовала на своём личном сайте стихотворение в прозе. Памела Андерсон, ныне гражданская активистка и основатель благотворительного фонда, адресовала своё послание президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Как сообщает «Комсомолка», блондинка описала своё видение политики, основанное на любви, взаимоуважении, здоровых чувствах, рассказала о своём знакомстве с Джулианом Ассанжем, предложила Франции лечь в постель с Англией и США, а также сравнила Америку с «мужиком, у которого уже не стоит».

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Хочу дать Трампу и Мэй свой скромный совет про отношения, основанный на моём знакомстве с Джулианом Ассанжом. Совет будет про свободу слова и демократию.

В Англии вот-вот выборы, Америку донимают новые угрозы, а тут ещё и французы — нынче их страна вполне может сообразить с вами «любовь на троих». Глядишь, обсудите политику в романтической обстановке.

С романтикой, правда, выходит не очень. США и СК (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в своей семейной жизни плюют на тайну личной переписки, незаконное заточение Ассанжа, бомбовые удары по другим странам и необходимость держать ответ перед собственными народами. В таком браке нет равенства, а один из супругов страдает дисфункцией.

Как мужик, у которого уже не стоит, США шпионят за Англией, вскрывая электронки и прослушивая телефоны. Я бы хотела помочь им вернуться к семейной жизни и здоровому сексу. И, как в любых прочных отношениях, рекомендую не смешивать одно с другим.

У Великобритании должна быть независимая внешняя политика без упора на «особые связи с Америкой». Взаимодействие США-СК* должно начаться с коренных изменений как во внутренних делах, так и в отношениях этих двух стран с прочим миром.

Они должны разоружиться, вывести войска из Афганистана и отказаться от других военных авантюр за морем, строя дипотношения с третьими странами на основе мира и взаимопомощи.

Они должны заключить двусторонний договор об экстрадиции (Ассанжа), и обставить всё так, как было во времена Вестфальской системы международных отношений: быть равноправными партнёрами, а не господином и вассалом (или, в терминах семейных отношений, доминантом и сабмиссивом — то есть тираном и жертвой).

Потому что если требование вывести войска из Афганистана воспринимается как «это не про нас» — то в наших отношениях явно двойные стандарты. Или другой «гибкий» подход к международной политике — подначивать другие страны к разоружению: вы, мол, начните, а мы подхватим. И это вместо того, чтобы договориться с прочими игроками и прекратить накачивать оружием и дестабилизировать Ближний Восток.

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Ведь война — это рэкет. Ставить безопасность и права человека в зависимость от доходов экспортёров оружия может только слабак или импотент.

Но есть и другие основы семейных уз, над которыми можно работать только совместно. Честность и открытость — вот что должно стать законом в браке. Далее — никаких секретов и подковёрной возни. Хватит нарушать законы о защите частной жизни и тайны личной переписки. Не можете? Тогда избавьтесь от них — и напишите такие законы, которые нарушаться не будут.

Хватить истерить и наказывать людей, которые предлагают вам помощь (это как если бы семейная пара ополчилась на попытку психолога спасти их брак) — я имею в виду Ассанжа, который хотел лишь помочь. А если ваши отношения всё-таки улучшились — то их можно распространить и на прочих.

Взаимодействие с другими странами должно быть пронизано духом взаимопомощи. Никакого надменного превосходства. Вроде того, что мы видели при угрозе вторгнуться в посольство Эквадора (где нашёл убежище Ассанж) в нарушение Венской конвенции. Или отказа подчиняться требованиям ООН.

Здоровые отношения должны быть всегда взаимны, а супруги — всегда на одной волне. Никаких двойных стандартов, когда Британия призывает другие страны защитить «основы ООН» — но сама плюёт на них, если это ей выгодно.

Я со своей романтикой ничем не могу помочь. Но там, где нужно явить любовь и сострадание, мой внутренний компас справиться может. Ключ к здоровому браку — прислушаться к совету эксперта по семейным отношениям. Нам нельзя забывать, как строить любовь.

Но — опять война. Довольно войн! Довольно стен (между странами и посольствами).

Я в этом буду сильно заинтересована.