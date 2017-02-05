«Палочка Коха» выпавшая из пробирки, вспоминает о «биохимии власти».

Известный неполживец Альфред Кох — «У государства не должно быть собственности», о Кириенко:

«Кириенко дал команду уничтожить народный мемориал Немцову на месте его убийства.

Это очень круто. Мне даже не верится, что это не плохая мелодрама, а реальность. Все дело в том, что Кириенко всей (!) своей карьерой обязан Немцову.

Этот комсомольский вожак горьковчан (первый секретарь горковского обкома комсомола на излете совка) болтался как говно в проруби пока не обнаружил себя (барабанная дробь!) банкиром!

И как так получилось-то, что он банкир? А просто. Губернатор Немцов (дело прошлое) пожалел бедолагу и помог ему: разместил счета области (бюджет) в его банке. Так заработал первые деньги наш доблестный коммунист (разумеется — бывший) Сережа Кириенко.

Дальше — больше. Он (Боря) два дня (!) уговаривал меня назначить Кириенко директором НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области). Я наотрез отказывался: нет опыта, нет базового образования и т.д. Немцов кричал, просил, грозился пойти к Ельцину… Я (был грех) — сдался.

Не проработал Кириенко и года в должности директора, как Немцов (тогда — первый вице-премьер) потащил его к Черномырдину: назначать первым заместителем, а потом — и министром топлива и энергетики. Как не назначить: он же директор профильного предприятия.

Так появился не московской арене этот пострел… Теперь он уничтожает память о своем благодетеле. Прав был Боря или не прав — не мне судить… Но если бы не он — то никакого киндерсюрприза близко бы не было в Москве. Таких как Серожа (бывшей комсы) — пруд пруди по всей Руси Великой…

Ах, не Кириенко дал команду? Да что вы говорите? А кто? Неужто начальник Гормоста? Ему-то это зачем? И уж то верно, что у Кириенко хватило бы, небось, власти остановить этот беспредел и дать людям спокойно и мирно почтить память хорошего человека.

Подождите, эта гнида еще и марш памяти Немцова запретит. Ох, говорил я Немцову — змею ты пригрел Боря… Нет, говорит, назначай директором и делу конец. И тут Серенкий бочком, бочком в мой кабинет проскальзывает. Улыбается во весь рот. Бодренький такой, думает, что обаятельный…

Грех на мне, братцы. Назначил я его. Уговорил меня Борис.»

… … …

Мерзопакостное существо собственноручно обнародовало технологию «вхождения в либеральную власть». Просто, по личной протекции назначают «своих» каких угодно алчных и лживых, преданных и предателей, льстивых и тупых на все государственные должности, несмотря на их профнепригодность, а зачастую и существенную опасность для подначального дела. И сегодня, как вчера — кадровая политика на самых верхах и ниже осталась неизменной.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/17055/-