Россия 

Палец в рот не клади: 17 хлестких высказываний Сергея Лаврова

0 коментариев

Картинки по запросу лавров фото

«Даже не знаю… Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько «пуссей» со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это» (об американской предвыборной кампании)

 

«Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк – я не помню» (о депутате Рады Владимире Парасюке, который сорвал флаг с посольства РФ в Киеве)

 

«Who are you to fucking lecture me!? (Кто ты такой… чтобы учить меня?!)» (в разговоре со своим британским коллегой Милибандом в связи с урегулированием конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года)

 

«Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить» (о железном занавесе, которым грозят западные страны)

«Мне не платят, чтобы я был оптимистом» (о соглашении по ядерной программе Ирана)

 

«Дебилы, бл**ь» (на пресс-конференции с министром Саудовской Аравии)

 

«На разных международных форумах то один, то другой министр из стран, объявивших России санкции, отводит меня в сторонку и, крутя пуговицу на пиджаке, просит войти в положение. Мол, мы не хотим, но заставляют. Консенсус, солидарность…»  (о санкциях против России)

 

«Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей» (о главе МИД Украины Андрее Дещице, который позволил себе нецензурные выражения в адрес российского руководства)

 

«Дабы ознакомить Милибэнда (министр иностранных дел Великобритании) с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мной наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучит так: fucking lunatic («долбанный псих»)» (о Михаиле Саакашвили)

 

«Реагировать мы будем прагматично. Не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке» (о расширении НАТО)

«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще» (об отношении Запада к России)

 

«Вальс, по определению, это хождение по кругу. Вальс поэтому не подойдет. Танго – ну, там тоже есть какие-то резкие движения. Твист у нас уже был. Поэтому – два шага вперед, один шаг назад. Тенденция абсолютно позитивная» (о сравнении отношений РФ и США с танцем)

 

 «Реагировать (на расширение НАТО) мы будем прагматично. Не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке» (о расширении НАТО)

 

«У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь, и эта кровь ни в чем мне не мешает»  (о себе и своей семье)

 

«Этот дом принадлежит всем членам ООН, и его генеральный секретарь — всего лишь управляющий» (о запрете курения в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке)

 

«Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем… Мы — вежливые люди…» (на встрече с молодыми дипломатами стран СНГ)

 

«Он был таким неплохим какое-то время министром иностранных дел, и мне казалось — разумный человек, вникал в аргументы, действовал адекватно. Очевидно, попал под дурное влияние» (про Арсения Яценюка)

 

«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы» (про Россию и Европу)

Источник

По материалам: http://publizist.ru/blogs/5/17155/17

Другие новости:

d3l5tq_1479168483

Путин предупредил Меркель о рисках отбора Украиной газа для Европы

0
emq291_1481376722

Волшебная паста делает русских солдат невидимыми, — СМИ Австрии

0
v3zbav_1470490323

«Алмаз-Антей» представил зенитные ракеты нового поколения

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *