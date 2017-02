Палец в рот не клади: 17 хлестких высказываний Сергея Лаврова

«Даже не знаю… Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько «пуссей» со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это» (об американской предвыборной кампании)

«Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк – я не помню» (о депутате Рады Владимире Парасюке, который сорвал флаг с посольства РФ в Киеве)

«Who are you to fucking lecture me!? (Кто ты такой… чтобы учить меня?!)» (в разговоре со своим британским коллегой Милибандом в связи с урегулированием конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года)

«Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить» (о железном занавесе, которым грозят западные страны)

«Мне не платят, чтобы я был оптимистом» (о соглашении по ядерной программе Ирана)

«Дебилы, бл**ь» (на пресс-конференции с министром Саудовской Аравии)

«На разных международных форумах то один, то другой министр из стран, объявивших России санкции, отводит меня в сторонку и, крутя пуговицу на пиджаке, просит войти в положение. Мол, мы не хотим, но заставляют. Консенсус, солидарность…» (о санкциях против России)

«Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей» (о главе МИД Украины Андрее Дещице, который позволил себе нецензурные выражения в адрес российского руководства)

«Дабы ознакомить Милибэнда (министр иностранных дел Великобритании) с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мной наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучит так: fucking lunatic («долбанный псих»)» (о Михаиле Саакашвили)

«Реагировать мы будем прагматично. Не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке» (о расширении НАТО)

«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще» (об отношении Запада к России)

«Вальс, по определению, это хождение по кругу. Вальс поэтому не подойдет. Танго – ну, там тоже есть какие-то резкие движения. Твист у нас уже был. Поэтому – два шага вперед, один шаг назад. Тенденция абсолютно позитивная» (о сравнении отношений РФ и США с танцем)

«У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь, и эта кровь ни в чем мне не мешает» (о себе и своей семье)

«Этот дом принадлежит всем членам ООН, и его генеральный секретарь — всего лишь управляющий» (о запрете курения в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке)

«Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем… Мы — вежливые люди…» (на встрече с молодыми дипломатами стран СНГ)

«Он был таким неплохим какое-то время министром иностранных дел, и мне казалось — разумный человек, вникал в аргументы, действовал адекватно. Очевидно, попал под дурное влияние» (про Арсения Яценюка)

«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы» (про Россию и Европу)

Источник

По материалам: http://publizist.ru/blogs/5/17155/17