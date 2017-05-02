Охота на «Аль-Каиду»: «Cпецназ из СССР» расстреливает боевиков как в тире — кадры боя (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Сирии появился «спецназ из СССР»: Бойцы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья в апреле прибыли в Хаму.

Сейчас появилось первое видео работы бойцов мусульманского батальона «TURAN», сформированного из граждан стран бывшего СССР для контрпартизанской борьбы с террористами, а также для внезапных молниеносных атак на неожиданных для бандитов направлениях.

Как стало известно «Русской Весне», в середине апреля в провинцию Хама начали прибывать первые бойцы отрядов «Туран», имеющие соответствующие шевроны на камуфляже.

Как сообщил РВ военный источник, на север Хамы было переброшено от 800 до 1200 членов «TURAN», в основном отряды состояли из представителей Средней Азии, но были замечены выходцы с Северного Кавказа России и Закавказья, предположительно азербайджанцы.

Первые кадры операции «Турана»

На первом видео «спецназа из СССР», группа мусульманского спец. батальона атаковала позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (исламистской коалиции возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*).

Антитеррористическая операция была проведена в северной части провинции Хама, где в апреле и начали развертываться силы батальона.

На кадрах бойцы «Турана» ведут огонь из ПТРК, снайперского вооружения и корректируют минометно-артиллерийский огонь .

Боевики мечутся как загнанные звери и прячутся в строениях, в которые затем попадают ракеты (ПТУР) и снаряды.

В результате атаки террористы понесли тяжелые потери, более 15 погибли и около 40 получили ранения.

Напомним, что фронт в Хаме в последние дни стабилизировался после того, как Верховное командование САА решило приостановить свои военные операции в этом регионе.

Читайте также: МОЛНИЯ: Смертник атаковал конвой США, 6 военных сгорели заживо

* Запрещенная в РФ террористическая организация.