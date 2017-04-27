Охлобыстин предложил продлить президентский срок до 10 лет

«Кстати, чтобы два раза „не запрягать“, можно и президентский срок до десяти лет пролонгировать», — написал актер.

Российский актер и публицист Иван Охлобыстин замахнулся на основной закон государства. По его мнению, 13-я статья Конституции, запрещающая государственную идеологию, мешает народу в поисках общенациональной идеи. Свое мнение он высказал в публикации для RT.

«Люди семейные однозначно поддержат: надо же ещё чему-то детей учить. С чего начинается Родина, чем заканчивается? Куда идём, откуда вышли? Чем будем заниматься после окончательной победы?» — вопрошает Охлобыстин.

По мнению актера, 13-ю статью надо просто отменить, затеяв референдум. Иначе без национальной идеи всех нас поглотят нескончаемые «голубые огоньки» и ипотечное рабство.

«Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?» — пишет публицист.

Внести изменения в Конституцию вполне плевое дело, считает автор и приводит следующий пример.

«Кстати, чтобы два раза „не запрягать“, можно и президентский срок до десяти лет пролонгировать. Чтобы людей не смешить и не кормить иллюзионистов-политтехнологов в круговороте бесконечных выборов», — сказано в статье.

Стоит отметить, что в 2012 году президентский срок увеличился с 4 лет до 6.

Национальная идея, по мнению Охлобыстина, спасет «нас, смертных», от противостояния «держателей офшорных счетов, через которые бюджет утекает».

«Сможем с полным правом взять неидейного мерзавца за лацканы и спросить: „Скажи, брат, в чём сила?“. А сила — сами знаете — в правде. Только вот 13-я статья нам с этой правдой не даёт определиться», — отмечает автор.

Пишет Охлобыстин и о чрезмерном потребительстве, которое захватило умы россиян, считая, что «товарно-сырьевая психология наждачкой прошлась по душам».

«Упростила Книгу Судьбы до инструкции к яйцу Фаберже. Из граждан в потребители разжаловала. Пипл всехавальный. Жить тошно», — высказал мнение киноактер.