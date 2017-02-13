Отжим «бизнеса» по контрабанде — подробности битвы в Чонгаре
Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал удивительные подробности вооруженного столкновения на границе Украины и Крыма.
«По событиям на Чонгаре, буду краток. Бойцы 57-й бригады решили отжать бизнес по контрабасу на Крым у крымскотатарских активистов. Но у бойцов крыша из МО, а у татар — от Авакова, что задороже.
Бойцам быстро объяснили, что они по всем понятиям неправы и что пусть ждут ротации в зону „АТО”, где они смогут подкормиться на блокпостах, которые сейчас держат другие военные.
PS. Тут уточняют, что военным пообещали что-то взамен. Интересно, что именно».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487005627