Украина 

Отжим «бизнеса» по контрабанде — подробности битвы в Чонгаре

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Отжим «бизнеса» по контрабанде — подробности битвы в Чонгаре | Русская весна

Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал удивительные подробности вооруженного столкновения на границе Украины и Крыма.

«По событиям на Чонгаре, буду краток. Бойцы 57-й бригады решили отжать бизнес по контрабасу на Крым у крымскотатарских активистов. Но у бойцов крыша из МО, а у татар — от Авакова, что задороже.

Бойцам быстро объяснили, что они по всем понятиям неправы и что пусть ждут ротации в зону „АТО”, где они смогут подкормиться на блокпостах, которые сейчас держат другие военные.

PS. Тут уточняют, что военным пообещали что-то взамен. Интересно, что именно».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487005627

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