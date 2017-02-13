Отжим «бизнеса» по контрабанде — подробности битвы в Чонгаре

Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал удивительные подробности вооруженного столкновения на границе Украины и Крыма.

«По событиям на Чонгаре, буду краток. Бойцы 57-й бригады решили отжать бизнес по контрабасу на Крым у крымскотатарских активистов. Но у бойцов крыша из МО, а у татар — от Авакова, что задороже.

Бойцам быстро объяснили, что они по всем понятиям неправы и что пусть ждут ротации в зону „АТО”, где они смогут подкормиться на блокпостах, которые сейчас держат другие военные.

PS. Тут уточняют, что военным пообещали что-то взамен. Интересно, что именно».

Читайте также: На границе с Крымом вооруженные неизвестные напали на подразделение ВСУ