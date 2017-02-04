Проишествия 

Отряды ДАИШ в Сирии понесли большой урон от турецких авиаударов

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Иллюстрация svopi.ru

Авиаударами ВВС Турции уничтожено более 50 боевиков ДАИШ в Сирии. Как сообщает Ren.tv, ссылаясь на данные турецких военных источников, среди уничтоженных боевиков — четыре «эмира».

Авиаудары по позициям террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) были произведены районе сирийских городов Эль-Баб и Бзага. Турецкие самолеты уничтожили 56 строений, занятых террористами, и 3 их штаб-квартиры. В результате этих налетов был «нейтрализован» 51 боевик.

Напомним, что в августе 2016 года армия Турции начала военную операцию «Щит Евфрата» в Сирии, чтобы уничтожить ячейки ДАИШ близ границы с Турцией.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/otryady-daish-v-sirii-ponesli-bolshoy-uron-ot-tureckih-aviaudarov

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