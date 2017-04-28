Отрезанный ломоть. Почему дорогой доллар выгоден Ткачеву, а другим – нет





Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, как сообщают СМИ, «оценил потери агропрома от сильного рубля». В самой фразе заложена целая философия и мировоззрение. Суть их – в отделении агропрома от России. Или рубля от России.

Во всякой системе есть центростремительные силы («Мы») и центробежные («Я и Они»). Когда первые силы слабеют, остаются только вторые: «рви и беги». Чем дальше убежишь, тем меньше вероятности, что обобранные тебя догонят и вернут своё…

Ткачёв очень крепкий хозяйственник. Вся его жизнь неразрывно связана с агропромом. Он много лет возглавлял крупные агрохолдинги. И потому сам того не замечая рассуждает как аграрный магнат, приписывая узко-сословной логике видимость общей.

Как уверяет Ткачёв (а тут ему можно верить – он выдающийся профессионал аграрного производства, практик) – экспорт сельскохозяйственной продукции уменьшится в этом году на три миллиарда долларов, если курс рубля останется таким как сейчас.

Далее Ткачёв уточнил, что в прошлом году сельскохозяйственной продукции было продано за рубеж на 17 миллиардов долларов, а в этом году будет 14 миллиардов, если курс доллара будет 55-56 рублей.

– Для получения прибыли как год назад доллар должен стоить 60-65 рублей. И этот курс для экономики АПК более комфортный, – сказал он.

Что касается импортозамещения, то, по словам министра, импорт сельхозпродукции в Россию уменьшился за несколько лет практически в два раза – с 43 миллиардов долларов до 23 миллиардов. И на полках в магазинах сейчас лежит преимущественно отечественная продукция.

Итак где тут центростремительная сила и в чём заключена центробежная тенденция? Объясню: если какой-нибудь другой Ткачёв, не этот – выращивает кукурузу в рамках крупного агрохолдинга, то ему, конечно, выгоден низкий курс рубля. Ведь кукурузу он продаёт за доллары, а зарплаты батракам платит в рублях.

И чем дороже доллар, тем больше у того «другого» Ткачёва остается на кармане – ведь рублевую зарплату батракам он не повышает согласно росту курса доллара. Это хорошо и потребителям его продукции: имея высокую прибыль, другой Ткачёв может маневрировать.

Он может сделать хорошие скидки, льготы, может стать ближе к потребителю. Пришёл в магазин – а там акция от Ткачёва: цены на сыр и колбасу снижены на 10%!

Или на мировом рынке: всякие Аргентины предлагают купить кукурузу за N долларов кило, а Ткачёв всех «умоет», потому что скинет цену и весь рынок возьмёт…

Но нужно понимать: в основе всех этих выгодных агрохолдингам манипуляций лежит нищета батрачества, чудовищное экономическое насилие над рядовым сельским потребителем.

Если все преимущества нашего экспорта базируются на дешевизне рабочей силы – то грош цена таким «преимуществам». Обогащая отдельных предпринимателей и даже, может быть, узко понимаемый госбюджет, они разоряют страну в целом!

То же самое касается и экспортеров нефти, газа, леса, металла и прочих продуктов нулевого или первого передела.

Центростремительная логика системы заключается в том, что разорение любой клеточки, любой ячейки общества – есть разорение общества в целом. Мы можем повторить ошибку царской России – когда хлебный экспорт (тогдашняя «нефть») рос год от года, но ростом своим не укреплял, а истощал державу.

На материалах обширного исторического исследования могу сказать, что если бы не было этого экспорта хлеба из России – то не было бы и революции 1917 года. Потому что все успехи царизма, включая даже и промышленность, все финансовые успехи Витте – царизм строил на разорении самого многочисленного слоя населения – крестьянства.

Если ты понимаешь Россию только как правительство и минфин – это один взгляд. Если же ты понимаешь, что страна существует не для 10% самых привилегированных граждан, а для всех – тогда понимаешь и цену «успехам», купленным удешевлением труда.

То есть в самом общем плане дорогой доллар – это радость для узкого круга рвачей и огорчение для остального населения, для страны в целом.

Конечно, если этот «остальной народ» воспринимать как отрезанный ломоть – то доллар надо задирать выше и выше…

Александр Берберов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107559/18331/-