«Отогрей мое сердце» на канале «Россия 1» 06.01.17 покажут повтор сериала

Сериал «Отогрей моё сердце» телезрители канала «Россия 1» смогу увидеть 6 января. Эту телеисторию снял Александр Грабарь. Поклонники мыльных опер могут помнить его по таким работам как «Похищение Евы», а также «Танки своих не бросают». Главную героиню в этой теленовелле сыграла известная российская актриса Виктория Полторак. Многим телезрителям она знакома по другим многосерийным телефильмам. В частности, самые заметные последние работы этой актрисы «Лондонград. Знай наших» и «Тайный город».

О чём телефильм «Отогрей моё сердце»?

В образе главной героини в этом телефильме предстает девушка, которую зовут Виктория. В определенный момент в её жизни происходит трагедия. Муж Стас, когда она была беременна, решил уйти от неё. Большой стресс, который пережила девушка, привел к тому, что ребёнка, которого она вынашивала, она потеряла. У неё произошел выкидыш и последствия его были довольно трагичными. Врачи сообщили Вике о том, что она больше не сможет иметь детей. После такой трагедии девушка обиделась на жизнь и замкнулась в себе, а также в мужчинах разочаровалась.

Прошли годы и девушка устроила свою жизнь — стала обеспеченной женщиной. Теперь она является владелицей рекламного агентства. Она проживает с молодым человеком, но о создании семьи даже не думает. Хотя ее избранник и предлагает ей оформить отношения официально, но она отказывается. В определенный момент на пороге квартиры Виктории появляется девушка Настя, которая, как позднее выясняется, увела у неё мужа. Теперь у неё проблемы в жизни.

Вике Настя рассказывает, что она сейчас страдает от смертельного недуга и чтобы не покинуть этот мир, ей необходимы деньги на дорогостоящее лечение. Для того чтобы раздобыть нужную сумму Стас решил пойти на совершения противоправного действия. В больницу в ближайшие дни предстоит лечь Насте, при этом ей не с кем оставить свою дочь Леру. Друзей и близких родственников у неё нет. Вся надежда только на Вику. К Виктории Настя обращается с просьбой взять девочку к себе на несколько дней. Шокированная таким предложением Вика просто выставляет девушку за дверь. Однако через несколько дней ей становится известно о том, что Настя умерла в больнице. Теперь Вика является единственным человеком, который может позаботиться о Лере.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7991-otogrey-moe-serdce-na-kanale-rossiya-1-060117-pokazhut-povtor-seriala.html