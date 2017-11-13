Отношения Турции и России развиваются с каждым днем, — Эрдоган

Отношения России и Турции развиваются с каждым днем, сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Наши двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве», — отметил Эрдоган.

Он отметил, что все чаще осуществляются контакты между двумя странами на высшем уровне, и выразил уверенность, что нынешняя встреча пройдет эффективно.

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Бочаров Ручей