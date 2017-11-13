Россия 

Отношения Турции и России развиваются с каждым днем, — Эрдоган

0 коментариев
Отношения Турции и России развиваются с каждым днем, — Эрдоган | Русская весна

Отношения России и Турции развиваются с каждым днем, сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Наши двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве», — отметил Эрдоган.

Он отметил, что все чаще осуществляются контакты между двумя странами на высшем уровне, и выразил уверенность, что нынешняя встреча пройдет эффективно.

Читайте также: ВАЖНО: Всё идёт к большой войне, — Захарченко (+ВИДЕО)

Бочаров Ручей

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510587098

Другие новости:

bnxexc_1487235363

Семенченко обрушился на Гройсмана и «людей, захлебывающихся соплями» (ВИДЕО)

0
yfej3j_1495977363

В Челябинске дети напали на полицейских, — СМИ (ВИДЕО)

0
8h3i3g_1492727523

Россия оставляет за собой право принять любые меры для расследования химической атаки в Идлибе

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *