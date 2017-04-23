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«Отличная работа!» — Антон Геращенко похвалил пограничников, снявших Лолиту с поезда

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«Отличная работа!» — Антон Геращенко похвалил пограничников, снявших Лолиту с поезда | Русская весна

Советник министра внутренних дел Украины скандально известный Антон Геращенко назвал запрет на въезд на Украину артистке Лолите Милявской «отличной работой».

«Отличная работа пограничников и Службы безопасности Украины! Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины — незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта «Миротворец», — сообщает Геращенко на своей странице в Facebook.

«И какими уважительными ни были бы причины желания приехать в Украину — закон должен быть для всех один! Без исключений и не зависимо от того, кто нарушил границы нашей страны — артист, клоун, депутат австрийского парламента, предприниматель или праздношатающийся», — торжествует Антон.

«Только так мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники», — завершил Геращенко победную реляцию.

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Лолита Милявская, как и многие её коллеги, внесена в базу данных «террористов» «Миротворец».

«Отличная работа!» — Антон Геращенко похвалил пограничников, снявших Лолиту с поезда | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492947521

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