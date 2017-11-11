Открылись новые обстоятельства взрыва жилого дома в Ижевске

Александр Копытов, подозреваемый по делу о частичном обрушении дома в Ижевске, намеренно отсоединил шланг газовой плиты от трубы и скрылся. Об этом сообщил в субботу, 11 ноября, ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало EADaily, в Следственном комитете РФ заявили, что мотивом взрыва в жилом доме в Ижевске могла, стать личная неприязнь подозреваемого Александра Копытова, который вместе с матерью проживал в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

По словам представителя СК, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Также в отношении Копытова будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, так как, по словам Петренко, у следствия имеются сомнения в психическом здоровье подозреваемого.