Компрометирующий снимок Даши Жуковой в сексуальном наряде и в объятьях чужого полураздетого мужчины произвел фурор в Сети.

Жена Романа Абрамовича шокировала британцев сексуальным снимком с другим мужчиной в нижнем белье.

В сети появилась фотография, на которой почетная гражданка лодки Eclipse Даши Жуковой запечатлена на пижамной вечеринке в объятьях гламурного нью-йоркского журналиста Дерека Бласберга.

Редактор V Magazine, автор Harper’s Bazaar и The New York Times, которого называют Трумэном Капоте эпохи социальных сетей, так как селфи со знаменитостями принесли ему уже более 560 тысяч подписчиков в Instagram, сам разместил «компромат» в соцсети.

На совместном снимке Бласберг в красной пижаме в горошек, коротких шортах и гольфах на подтяжках обнимает за талию Дашу, которая пришла на вечеринку в кожаной юбке, алых туфлях, красно-белых гольфах и с венком на голове.

Рождественское сексуальное селфи третьей жены олигарха поразило британские таблойды.

Как пишут издания The Sun и Daily Mail, «озорной снимок» получился излишне откровенным.

Некоторые фолловеры журналиста даже предположили, что Дашу и Дерека связывает нечто большее, чем длительные дружеские отношения.

Бласберг оставил данные комментарии без внимания.

Действительно, 35-летнюю Дашу Жукову, которая к моменту знакомства с Абрамовичем в 2005-м уже была известна в светских rругах, являясь одним из авторов марки одежды для голливудских знаменитостей Kova & T, и светского обозревателя Бласберга сdязвывают длительные близкие отношения.

Сооснователь музея современного искусства «Гараж», которая став подругой Абрамовича заняла пост главного редактора модных журналов Pop и Garage Magazine, была [орошо знакома с журналистом еще в 2013 году. Тогда Бласберг написал про нее в арт-номер русского Vogue, а сама Даша рассказывала о его бесподобных навыках владения гидроциклом.

Мать двоих детей 50-летнего Абрамовича, который воспитывает еще 5 наследников от предыдущих браков, постоянно появляется с Бласбергом на на модных показах и тусовках. Кроме того, зачастую Даша и Дерек весте отдыхают.

Многие подписчики Даши и Дерека удивляются — как это Абрамович не ревнует Жукову к журналисту, ведь тот постоянно сопровождает Дашу в отсутствии супруга. Сам олигарх слишком занят в данный момент объединением трех коттеджей в Верхнем Ист-Сайде в единый особняк площадью более 1672 квадратных метров и стоимостью £63 миллиона (4,75 миллиарда рублей).