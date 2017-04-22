Шоу-бизнес 

Отец Жанны Фриске потерял 2,7 миллиона из-за адвоката-мошенника

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Второй год Владимир Фриске не вылезает из судов. Мужчина пытается отвоевать внука у гражданского мужа Жанны, судится с «Русфондом» из-за благотворительных денег. Похоже, теперь Владимиру Борисовичу придется взвалить на свои плечи еще одно дело…

По совету знакомых Владимир Фриске нанял адвоката Сергея Грозу, который пообещал родителям умершей певицы помочь получить опекунство над единственным внуком, «вывести на чистую воду» Шепелева и разобраться с «Русфондом». За свои услуги Гроза запросил 50 тысяч долларов.

Отец Жанны Фриске предложил уменьшить сумму, в результате договорились о 35 тысячах долларов. Однако адвокат после получения денег начал просить еще, при этом никаких успехов в судебных делах, по словам Владимира Фриске, не наблюдалось:

Мы договорились с ним на 35 тысяч долларов, потом еще в срочном порядке попросил 500 тысяч рублей для следователей. Моя дочка Наташа продала машину, мы и отдали деньги. Через какое-то время Гроза попросил еще 15 тысяч долларов

Владимир Борисович сообщил адвокату, что больше не заплатит, пока не увидит положительные результаты его работы. После этого адвокат проиграл дело семьи в суде. По словам отца Жанны, Сергей Гроза «спелся» с адвокатом Шепелева и даже не предпринимал попыток защитить своих клиентов.

Теперь Владимир Фриске планирует судиться с адвокатом-мошенником:

Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину. Я знаю, что он кинул нескольких людей. Например, у женщины он взял три миллиона рублей и действовал по такой же схеме. Я хочу лишить его лицензии

Фото: vk

Владимир Борисович ФрискеДмитрий ШепелевЖанна Фриске

По материалам: http://starandstar.ru/otets-zhanny-friske-poteryal-2-7-milliona-iz-za-advokata-moshennika.html

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