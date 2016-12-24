От взрыва в школе в Алеппо погибли двое, еще 33 человека получили ранения
Несмотря на армейские зачистки освобожденных кварталов и активную работу саперов, город Алеппо продолжает оставаться опасным местом.
Как сообщает сирийское агентство SANA, в квартале Ас-Суккари сработало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами в здании школы имени Заки Джума. Первый подрыв вызвал возгорание и последующую детонацию склада с боеприпасами.
В результате мощного взрыва 2 мирных жителя погибли и 33 получили ранения, 4 из них находятся в критическом состоянии. Об этом изданию сообщил источник в управлении полиции Алеппо.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/ot-vzryva-v-shkole-v-aleppo-pogibli-dvoe-eshche-33-cheloveka-poluchili-raneniya