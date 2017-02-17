От ударов турецкой армии в Аль-Бабе все больше жертв среди мирных жителей
Встречая ожесточенное сопротивление боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в городе Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо, турецкая армия в последнее время все менее избирательно относится к выбору целей для ударов авиации и артиллерии. Турецкие самолеты и гаубицы бьют фактически по площадям, сообщает портал «Военный Обозреватель».
За последнюю неделю в результате ударов турецкой армии по Аль-Бабу погибли не менее 30 местных жителей. Самым тяжелым по последствиям стал авиаудар 16 февраля, когда под бомбами погибли сразу 25 человек — представителей нескольких семей — в том числе 7 женщин и 11 детей.
Действия турецких военных активно используют в своей пропаганде террористы ДАИШ.
Несмотря на постоянные бомбардировки, турецкая армия не может взять Аль-Баб уже более двух месяцев, отмечает военно-аналитическое издание.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/ot-udarov-tureckoy-armii-v-al-babe-vse-bolshe-zhertv-sredi-mirnyh-zhiteley