Проишествия 

От ударов турецкой армии в Аль-Бабе все больше жертв среди мирных жителей

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Иллюстрация: warsonline.info

Встречая ожесточенное сопротивление боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в городе Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо, турецкая армия в последнее время все менее избирательно относится к выбору целей для ударов авиации и артиллерии. Турецкие самолеты и гаубицы бьют фактически по площадям, сообщает портал «Военный Обозреватель».

За последнюю неделю в результате ударов турецкой армии по Аль-Бабу погибли не менее 30 местных жителей. Самым тяжелым по последствиям стал авиаудар 16 февраля, когда под бомбами погибли сразу 25 человек — представителей нескольких семей — в том числе 7 женщин и 11 детей.

Действия турецких военных активно используют в своей пропаганде террористы ДАИШ.

Несмотря на постоянные бомбардировки, турецкая армия не может взять Аль-Баб уже более двух месяцев, отмечает военно-аналитическое издание.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/ot-udarov-tureckoy-armii-v-al-babe-vse-bolshe-zhertv-sredi-mirnyh-zhiteley

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