От непреднамеренного удара ВКС России в Сирии погибли трое турецких военных

Сегодня, 9 февраля, Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии.

Инцидент произошел «в регионе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии в районе города Эль-Баб. «9 февраля около 08:40 в ходе бомбометания по целям «Исламского государства» (террористическая группировка ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ — прим. EADaily ), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения», — сообщили турецкие военные. «Власти Российской Федерации заявили, что инцидент был непреднамеренным, выразили соболезнования и сожаление из-за случившегося. Обе стороны продолжают расследование инцидента», — говорится в заявлении Генштаба Турции.

В распространенном позднее сообщении Минобороны РФ подтверждается, что трое турецких военных погибли в результате непреднамеренного удара российского самолета в провинции Алеппо. Глава Генштаба ВС РФ выразил соболезнования турецкому коллеге. Начальники генштабов РФ и Турции договорились о более тесной координации и обмене информацией об обстановке на земле в Сирии, сказано в распространенном релизе МО РФ.

Как сообщало EADaily, ранее президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.