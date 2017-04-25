Осужденный в России Грачья Арутюнян будет экстрадирован в Армению

Осужденный в России гражданин Армении Грачья Арутюнян будет экстрадирован в Армению. Об этом корреспонденту VERELQ cообщил заместитель министра юстиции республики Виген Кочарян.

По его словам, власти Армении и Минюст приложили «последовательные усилия» для решения вопроса выдачи армянского гражданина. Основным препятствием на пути экстрадиции было наличие финансовых обязательств у водителя. В настоящее время вопрос компенсации пострадавшим от ДТП уже решен. Сроки экстрадиции при этом пока неизвестны.

Напомним, что Арутюнян находился за рулем груженого щебнем грузовика, который 13 июля 2013 года ударился под Подольском об автобус. В результате аварии погибли 18 человек.

Решением суда Арутюнян был приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Как объяснял на суде водитель, маневр он совершил из-за неисправных тормозов — пытаясь уйти в левый кювет, чтобы предотвратить аварию, шофер не заметил автобуса. Экспертиза впоследствии подтвердила проблемы с тормозами у автомобиля.