Остров Курильской гряды назван в честь «героя Украины»: параллельная украинская реальность

Одному из ранее безымянных островов Малой Курильской гряды присвоено звание «Героя Украины» — такими сообщениями взорвались украинские СМИ.

Остров рядом с островом Анучина в группе Хабомаи получил имя советского генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, уроженца Умани.

В августе 1945 года участник боев на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, в Венгрии и Австрии, а затем начальник штаба дальневосточной 35-й армии Деревянко был назначен представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе генерала Дугласа Макартура.

Именно он получил полномочия на подписание от имени Советского Верховного главнокомандования Акта о безоговорочной капитуляции Японии и принял участие в церемонии 2 сентября 1945 года.

7 мая 2007 года Виктор Ющенко подписал указ о присвоении генерал-лейтенанту Советской Армии Деревянко К. Н. звания «Герой Украины» среди прочего за «выдающиеся дипломатические заслуги в послевоенном урегулировании межгосударственных отношений».

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Напомним, остров Анучина — самый южный из островов Малых Курил, его хорошо видно из японского Немуро. Неизвестно, есть ли в присвоении островку, соседнему с Анучина, политический намек в условиях вновь актуального вопроса с принадлежностью Курильских островов.

Ну, а профессиональные украинцы продолжают лавировать в теме Великой Отечественной: то выясняется, что Украину оккупировал СССР с востока, тогда как Гитлер захватил с запада, то теперь выясняется, что иметь отношение к победе не так уже плохо.