Острая опричная недостаточность в России – или для Грозный был грозен?

59% россиян считают первостепенной российской проблемой коррупцию. Российская коррупция неизбежно связана с русофобией. Улюкаев, получавший взятки в миллионы долларов, ненавидел страну, которая ему и обеспечивала такого рода состояние – всеми фибрами своей либеральной души. Вот сейчас в Калининградской области за взятки задержан чиновник местного министерства – курировавший вопросы изменений в региональное законодательство.

В прошлом году средний размер взятки увеличился на 75% – колоссальная цифра. По данным ресурса Griffon, за 10 месяцев 2016 года было зарегистрировано 10257 случаев взяточничества, причем год от года этот показатель в России увеличивается.

Видно, что каких-то чиновников вылавливают в мутном коррупционном потоке, парализуя их дальнейшую противозаконную активность. Но большая-то часть продолжает находиться под прямым финансовым влиянием капитала, в том числе западного, со временем обзаводясь виллами, земельными участками и счетами за рубежом. И проблема год от года лишь усугубляется.

Как же ее разрешить? Тронешь – на весь мир завоют про «репрессии» и «политические преследования», а не тронешь – все государство под себя подомнут, и тогда государство будет государством лишь на бумажках. Так что же делать?

Очевидно, что проблема решаема только с помощью опричнины. Но, к сожалению, пока не решается, потому что «опричнина» – страшное слово, и мы к этому привыкли.

Опричниной сегодня принято пугать, начиная едва ли не с младших классов школы. Спросите любого школьника, кто такой Иван Васильевич Грозный. Малыш толком ничего не ответит, зато он «точно знает», что любимым развлечением Грозного были конные прогулки по Москве и пригородам – с забиванием и затаптыванием до смерти многих сотен в ужасе визжащих людей. Примерно так же и институтской истории подается правление Ивана Васильевича. Так чем же он не угодил нынешним просветителям? А не угодил он им именно опричниной.

Перво-наперво необходимо понимать, что все страшилки, касающиеся опричнины, лишены какой бы то ни было фактической базы. Опричнина – это естественное и необходимое, со спасительной точки зрения, государственное проявление, по которому усердно и не смыкая очей лупит либерализм – чтобы либо вовсе разрушить государство, либо лишить его какого бы то ни было авторитета.

Принято говорить о каких-то там безумных жертвах, которые якобы повлекла за собой опричнина. Правда, как-то забывается, что европейцы только за одну Варфоломеевскую ночь, развязанную их гомосексуальным генералиссимусом Анри Анжуйским, положили своего народу больше, чем за всю нашу опричнину. И если Варфоломеевская ночь (одна только ночь, не говоря уж про многие десятки других операций) была абсолютно бессмысленным геноцидом протестантов, то в опричнине заключался спасительный для нашей Отчизны смысл.

Он в том, что Иван Васильевич осуществил два судьбоносных мероприятия. Во-первых, сформировал когорту аскетичных и лично преданных государственных служащих. А во-вторых, отделил земли государевы от земель боярско-олигархических, поставив тем самым большую часть земельного фонда под государев контроль.

Бояре были русской земельной олигархией, в их непосредственной собственности находились колоссальные земельные фонды, а следовательно, сильное централизованное государство им было не нужно. Им нужны были только ресурсы и деньги, причем неважно, чьи и откуда – хоть от Папы Римского (как, собственно, и было в период Смуты). Это были космополиты тех веков – просто тогда не было банковских счетов и рейсов «Москва-Лондон». А тут какой-то «безумный царь» маниакально жаждет именно централизации. Конечно, либералы не могут ему этого простить.

Но зачем же все-таки опричнина была нужна тогда – и к чему она сейчас? Можно же, наверное, все-таки и олигархические кланы не трогать – и государство при этом сохранить. А вот нельзя, оказывается. Внешние силы всегда выступали, выступают и будут выступать за уничтожение нашей страны, находя при этом широчайший душевный отклик именно в среде нашей действующей олигархической элиты.

Так вот, чтобы не доставить радости этим «гуманистическим» персонажам, нужно, во-первых, в буквальном смысле отпихнуть их от государственного управления, в том числе территориально. А во-вторых, жесточайшим образом карать любые их попытки уничтожить нашу государственность.

То есть если какой-то олигарх или топовый чиновник, крышующий олигархов, начинает вдруг гнать оголтелую русофобию, продолжая при этом криминально обогащаться за счет «Рашки» – ему насущно необходим отдельный земельный участок где-нибудь под Магаданом и под заботливой охраной автоматчиков на вышке. А если сильно зарвется, то и свинцовая пилюля в затылок. Это опричное решение вопроса коррупции и воровства – сегодня, похоже, единственное конструктивное.

При Иване Васильевиче страдали бояре, посягавшие на государев земельный фонд и желавшие собственного кооперативно-олигархического управления. А сегодня либеральные вредители в России не страдают. Сегодня от них страдает население России. А либеральные вредители только обогащаются, да еще и гадят на нашу «нецивилизованную» страну – точь-в-точь как крыловская свинья под дубом.

Опричнина была придумана и запущена исключительно для того, чтобы выжить под ожесточенным по-звериному напором олигархов. Так что же, спрашивается, в ней плохого? Для простых земных людей – ничего, кроме хорошего. Для олигархов, искренне считающих себя небожителями, которым дозволено все, опричнина, разумеется – нож к горлу. А какая сейчас есть ей альтернатива – чтобы при этом самим выжить под ударами собственной же зависимой от Запада элиты? Опричнина в этом смысле безальтернативна.

Необходимо понимать, что подавляющее большинство средств массовой информации питается сегодня из олигархического корыта. Образовательные программы с кульминацией в виде ЕГЭ и бутафорских вузовских экзаменов – также преследуют вполне олигархическую цель: выточить безвольный и потребительски ориентированный винтик, всей душой отторгающий все антилиберальное.

Нашему государству именно сегодня до зарезу необходима опричнина. Да, собственно, и любому другому государству, желающему оставаться государством. Это как антивирус на персональном компьютере: если он не установлен – компьютеру неизбежно придет крышка, причем в подавляющем большинстве случаев моментально.

Сколько же еще нужно уничтоженных государств и сообществ, сколько еще нужно десятков миллионов загубленных либерализмом жизней, чтобы, наконец, понять эту простую вещь?

Между прочим, к нам в Черное море тихой либеральной сапой уже британский эсминец пожаловал, и его приход наши «опальные» да «политические» всецело поддержат, можно не сомневаться!

Илья Пожидаев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/18309/-