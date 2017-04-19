Оскорбивший Путина американский журналист уволен с работы

Журналист Билл О’Райли, оскорбивший президента России Владимира Путина и неоднократно подозревавшийся в домогательствах к женщинам, уволен с телеканала Fox News.

«После тщательного и внимательного рассмотрения заявлений компания и О’Райли пришли к соглашению, что О’Райли более не вернётся на Fox News», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что ранее в интервью с президентом США Дональдом Трампом Билл ОʼРайли спросил его об отношении к Путину. Трамп ответил, что уважает Путина. Тогда ОʼРайли возразил, заявив «Но он же убийца». На это Трамп ответил, что в США тоже много убийц.

Ряд СМИ позднее предположили, что журналист извинится.

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033», — вызывающе ответил О’Райли.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что О’Райли может быть уволен с телеканала из-за неоднократных обвинений в домогательствах к женщинам.

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