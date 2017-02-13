Осиное гнездо 9, 10 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. В безумной семье Киры не проходит и одного дня без каких-либо случаев с плачевными событиями. Бывает что женщина полагает, что это как знак какого-то родового проклятия. И по-другому никак не может пояснить повисший над ней, а также над матерью и дочерями какой-то «венец безбрачия»? Героиня фильма понимает, что не сможет быть по-настоящему счастливой, но своим дочерям – двойняшкам Ксюше и Веронике и младшей Лерочке – мама желает конечно же более лучшей судьбы. Однако, похоже на то, что и ее дети также идут по ее стопам, испытывая неудачи в личной жизни. Не глядя на тот факт, что Кире все таки удается доучиться до последнего курса мединститута, она все время трудится на изматывающей работе, дабы было хорошее будущее у ее дочерей, которые родились вне брака.

Они ни в чем не нуждались в детстве и росли чуть избалованными и эксцентричными. Лера влюбилась в экс-друга матери, прочившего не очень опытной профурсетке отличное будущее вместе с собой. Но и знание законов не уберегли девушку от лжи ловеласа. Ее сестрам тоже не повезло: Ксюша загубила перспективную карьеру художницы своим упрямством, а Вероника решила покончить с собой из-за режиссера, который ее использовал, пользуясь доверием барышни, а потом со смехом относился к ее иллюзиям и претензиям. Плюс ко всем этим несчастьям, которые обрушились на голову этих «амазонок», бабушка странным образом переписала завещание на неизвестного человека.

Осиное гнездо 9, 10 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс. Спросить ее о таком решении не представляется возможным, так как старушка просто пропадает. Кира пытается сама все сложности разрешить в семье, поскольку это не впервые для нее. Правда девочки давным-давно уже взрослые, и совсем не хотят вмешательства в их личную. жизнь, несмотря на то, что данная критика, или совет сопровождается хорошими намерениями.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8116-osinoe-gnezdo-9-10-seriya-data-vyhoda-13022017-smotret-onlayn-anons.html