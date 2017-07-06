«Ощадбанк» — источник распростарения вирусов-троянов

Хакерам удалось встроить вирусы-трояны в клиентское программное обеспечение оджного из крупнейших банков Украины «Ощадбанка».

Как пишет эксперт по информационной безопасности Дмитрий Литреев в своем Telegram-канале «Сайберсекьюрити и Ко», один из крупнейших банков Украины, сам того не подозревая, способствовал распространению вируса-трояна среди своих корпоративных клиентов.

«Я решил проверить на VirusTotal — 9 антивирусов, в т.ч. McAfee и Panda, обнаружили вредоносное ПО в установочных файлах данной программы. Мы еще будем проверять эту информацию, но если окажется, что в клиентском ПО одного из самых крупных банков Украины лежит троян — это будет первый подобный прецедент», — пишет Литреев в своем канале.

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Справка: «троян» — разновидность вредоносной программы, проникающая в компьютер под видом легального программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно. В данную категорию входят программы, осуществляющие различные несанкционированные пользователем действия: сбор информации и её передачу злоумышленнику, её разрушение или злонамеренное изменение, нарушение работоспособности компьютера, использование ресурсов компьютера в неблаговидных целях.