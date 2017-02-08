Украина 

Организатором убийства Гиви мог быть советник Авакова

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Организатором убийства Гиви мог быть советник Авакова | Русская весна

Убийство комбата «Сомали» полковника Михаила Толстых (позывной Гиви) было организовано украинскими спецслужбами.

Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

Организатором мог являться советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — отметил Басурин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486561303

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