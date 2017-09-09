Опубликованы новые кадры подрыва чеченского боевика в Киеве (ВИДЕО)
Появились новые кадры момента взрыва автомобиля в центре Киева 8 сентября 2017 г.
Как сообщала «Русская Весна», в автомобиле в момент взрыва находился чеченец Тимур Махаури — боевик батальона им. Джохара Дудаева, которого, якобы, называли «личным врагом Кадырова». Кроме того, выяснилось, что в этом автомобиле находилась всемирно известная модель — лицо модного дома «Dior».
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент взрыва с необычного ракурса — сверху хорошо видно, как машина движется по заггруженной дороге, затем притормаживает и через несколько секунд взрывается.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504949736