Опубликованы неизвестные фото беременной Мэрилин Монро

Британский таблоид Daily Mail выложил на своем сайте неизвестные ранее цветные снимки Мэрилин Монро, на которых актриса беременна от своего партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.

Фотографии беременной 34-летней кинодивы были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке во время съемок фильма «Неприкаянные». Автором фотографий была подруга Монро Фрида Халл, которая хранила снимки и тайну Мэрилин до своей смерти в 2014 году.

Затем фотографии были выставлены на аукцион, и их купил Тони Майклс, который был соседом и приятелем Фриды Халл.

«Монро хранила беременность в секрете. Фрида гордилась тем, что хранила у себя эти снимки. Я предлагал ей продать эти фотографии и другие памятные вещи, но она отказалась, сказав, что никогда бы не продала свою подругу. Но она рассказала мне, что Монро была беременна от Ива Монтана», — сообщил Майклс журналистам.

«Сейчас я думаю, что эту историю необходимо рассказать», — добавил он.