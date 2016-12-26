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Опубликованы кадры со вспышкой в небе в момент крушения Ту-154 (ВИДЕО)

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Опубликованы кадры со вспышкой в небе в момент крушения Ту-154 (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения во время катастрофы Ту-154 близ Сочи.

На ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе.

Пользователи интернета активно обсуждают, что представляет собой странная вспышка.

Ранее эксперты сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков.

Однако затем источники СМИ в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета Ту-154 разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482685590

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