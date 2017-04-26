Опубликованы кадры драки в мэрии Днепропетровска (ВИДЕО 18+)

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в здании горсовета Днепропетровска возник конфликт между заместителем мэра Михаилом Лысенко и местным «активистом» Сергеем Варфоломеем.

Опубликовано видео драки, к которой позже подключился и сам мэр Борис Фидатов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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