Опубликована видеозапись момента взрыва у метро «Коломенская» в Москве (ВИДЕО)

В Сети появилась видеозапись с автомобильного регистратора, зафиксировавшего момент взрыва газового баллона в переходе станции метро «Коломенская», о котором ранее писала «Русская Весна».

На записи с видеорегистратора видно, что после сильного взрыва разлетающиеся элементы строительных ограждений повредили проезжающие машины и задели людей, стоявших рядом с ремонтируемым вестибюлем.

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Уже известно, что, помимо двоих госпитализированных работников метрополитена, легкие травмы получили еще несколько человек.