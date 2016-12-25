Опубликован список пассажиров погибшего борта Ту-154

Минобороны РФ опубликовало списки 92 человек, находившихся на борту разбившегося Ту-154. Среди них были 64 сотрудника ансамбля имени Александрова. В списках пассажиров был руководитель ансамбля дирижер и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ Валерий Халилов.

Кроме того среди пассажиров находился начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков. Ведущий солист Ансамбля имени А. В. Александрова Вадим Ананьев ранее сообщил ТАСС, что на борту разбившегося самолета находились все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, кроме троих солистов.

Также в списках пассажиров Ту-154, упавшего в Черное море, числится Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.