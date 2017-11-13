Оптимизм: бизнес в России вырос до максимума с 2013 года

В октябре деловая уверенность бизнеса в России выросла до максимального уровня с июня 2013 г.

Согласно данным исследовательской компании IHS Markit, доля предприятий, ожидающих роста деловой активности, выросла до 29% в октябре.

В следующем году бизнес ожидает рост производства, поэтому сейчас планирует модернизацию и дальнейшее развитие. Также ожидается растущий спрос.

Участники опроса отмечают, что основными рисками являются низкий потребительский спрос и усиление конкуренции.

Но, несмотря на риски, расширение бизнеса ожидают как в производственном секторе, так и в секторе обслуживания.

Рост заказов стал среди производителей максимальным за последние 4 года, как и усиление оптимизма по поводу перспектив бизнеса и планов по увеличению капзатрат для модернизации.

Кроме того, ожидания роста рабочих мест в экономике также стали максимальными за последние 5 лет.

Читайте также: «Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)