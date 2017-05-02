Оппозиция обвинила Мадуро в перевороте после созыва учредительного собрания

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис», заявил один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает РИА Новости.

Он призвал международное сообщество отреагировать на происходящие в Венесуэле события. «Мы обращаем внимание демократических правительств мира, международного общественного мнения, что Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис», — сказал оппозиционер.

Ранее он заявил, что оппозиция Венесуэлы не признает созыва президентом Николасом Мадуро учредительного собрания и считает это «убийством конституции».

Ранее Мадуро объявил о созыве учредительного собрания. «Во исполнение моих президентских полномочий как главы государства и согласно статье 347 конституции я созываю высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание», — заявил президент.

Согласно 347-й статье конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.