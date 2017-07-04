Оппозиционер Вячеслав Мальцев сбежал из России

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, утверждает представитель движения «Новая оппозиция» Денис Романов.

«Мальцев сейчас за границей находится, на него завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества „Артподготовка”», — сказал Романов «Интерфаксу» во вторник.

По его словам, Мальцев пытался уехать через Украину в Молдавию, но его не пропустили на территорию Украины, и где он находится сейчас, неизвестно, однако границу РФ оппозиционер уже пересек.

«На данный момент его планы — найти город, не слишком далеко от России, где он мог бы остановиться и продолжить вещание своего канала», — добавил Д. Романов.

Мальцев неоднократно принимал участие в мероприятиях «Новой оппозиции» — созданного в 2016 году объединения либералов, демократов и националистов.

13 апреля Мальцев сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого его задержали. Мальцев транслировал в интернете задержание и обыск в квартире, которые, как видно из документов, проводились на основании постановления Басманного районного суда Москвы.

По словам представителя организации «Новая оппозиция» Романа Ковалева, Мальцев после задержания перенес сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Ночь перед рассмотрением дела политик провел в отделе полиции «Лужники» в столице, куда он был доставлен из Саратова.

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