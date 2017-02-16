«Оппоблок»: Режим ЧС в энергетике Украины и кризис созданы искусственно

Кризисная ситуация в энергетике Украины создана искусственно. Об этом сегодня, 16 февраля, заявила украинская партия «Оппозиционный блок».

«Оппозиционный блок требует от власти отменить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Этот кризис — искусственный, — отмечается в заявлении политической силы. — Незаконная блокада радикалами транспортных путей в Донбассе, длящаяся несколько недель, — это следствие бездействия власти. Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев».

Введение правительством режима ЧС в энергетике, отмечают в партии, свидетельствует, что власть предпочитает оставить жителей ряда областей Украины без электричества и тепла, но не желает прекратить беспредел со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Оппозиционный блок» требует отменить режим ЧС в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу. Блокаду в Донбассе необходимо прекратить, а ее участники должны понести уголовную ответственность», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщало EADaily, накануне правительство Украины ввело «чрезвычайные меры» в сфере энергетики. Постановление кабмина было принято единогласно и будет действовать в течение месяца. По данным «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток. Украинские национал-радикалы продолжают блокаду железнодорожных путей, по которым уголь поступает на Украину из ДНР и ЛНР, с 25 января. Они бъясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. Служба безопасности Украины назвала эти действия незаконными, возбуждено уголовное дело.