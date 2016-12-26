Опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154
Опознано тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших во время катастрофы самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сообщил источник агентства.
Имя жертвы не уточняется.
Ранее «Русская весна» сообщала, что в 1,7 км от берега в Черном море был обнаружен фюзеляж Ту-154.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482766351