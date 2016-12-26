Россия 

Опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154

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Опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 | Русская весна

Опознано тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших во время катастрофы самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сообщил источник агентства.

Имя жертвы не уточняется.

Ранее «Русская весна» сообщала, что в 1,7 км от берега в Черном море был обнаружен фюзеляж Ту-154.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482766351

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