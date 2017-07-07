Оползень ограничил движение по дороге к грузино-российской границе

Из-за оползня на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введены ограничения для передвижения транспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«В результате сильных дождей, на 54-м километре автомобильной дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс у села Гврито сошла скалистая масса объемом порядка 150 кубометров, из-за чего дорога на несколько часов закрыта», — отмечено в заявлении.

В настоящее время на месте ведетя расчистка, движение на дороге восстановлено лишь в одностороннем режиме.

Департамент также сообщает, что из-за селевых потоков, которые сошли в результате сильного дождя, запрещено движение для всех видов транспорта на 75−100 километре дороги Жинвали — Барисахо — Шатили.