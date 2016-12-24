«Операция очко»: Офицер нацгвардии назвал настоящие причины провала ВСУ под Дебальцево (ВИДЕО)

Наступление украинских оккупационных войск на позиции сил ЛНР под Дебальцево являлось военной операцией, не имеющей никакого смыла. Причиной этому стало отсутствие стратегического замысла у командования ВСУ.

Об этом в эфире «Шустер Live» рассказал лейтенант нацгвардии Украины Сергей Кутраков. Тема передачи называлась «Светлодарская Дуга. Кто Виноват».

Нацгвардеец заявил, что в военной фразеологии существует термин «операция О» — «операция Очко», который обозначает тактический маневр, заканчивающийся провалом. Именно такой провальной операцией лейтенант считает атаку на Светлодарской дуге.

Кутраков сообщил, что главной целью этой военной операции было улучшение позиций украинских оккупационных сил в этом районе. По его словам, в результате наступления подразделения ВСУ и нацбатов выполнили задачи, поставленные командирами, но в связи с отсутствием необходимой артиллерийской поддержки военнослужащие были вынуждены отступить под огнем Народной милиции ЛНР:

«Они зашли в эту зеленку, не получили качественной артподдержки, не хватило пороху, зарядов не хватило. Они остались там в зеленке и конечно их ответкой начали там уничтожать»

В результате украинские подразделения не только не смогли улучшить свои позиции, но и понесли большие потери.

Такие наступательные операции можно расценивать лишь в качестве бессмысленной траты человеческих ресурсов, добавил офицер нацгвардии.

«Если войско стоит на месте, а может только топтаться в пределах километра или полутора километров, то ни о какой победе идти речь не может, это все бесполезно!», — резюмировал военнослужащий.

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