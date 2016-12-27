Опасные тенденции: о случаях ксенофобии и антисемитизма на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит в страну своего украинского коллеги Владимира Гройсмана. Причиной стало голосование Украины за антипоселенческую резолюцию в Совбезе ООН, предписывающую Израилю прекратить строительство на «палестинских землях».

Кроме того, СМИ сообщают, что Нетаньяху распорядился сократить до минимума контакты с Киевом и запретил членам правительства посещать Украину. Налицо очередной провал украинской дипломатии, стремительно загоняющей государство в международную изоляцию. А ведь между Израилем и Украиной в скором времени должно было состояться подписание договора о создании зоны свободной торговли, либерализации авиасообщения и соглашения по упрощению трудоустройства украинских гастарбайтеров-строителей.

Впрочем, и без того в среднесрочной перспективе отношения Украины и Израиля имели серьезный потенциал к ухудшению. Причина заключается, к сожалению, в увеличении числа случаев проявления антисемитизма и ксенофобии на Украине, а также глорификации ОУН-УПА, что после «майдана» стало практически государственной идеологией.

К слову, в 2012 Центр Симона Визенталя (всемирная еврейская организация по борьбе с антисемитизмом) внес лидеров националистической партии ВО «Свобода», одной из главных мобилизационных сил «майдана», Олега Тягнибока и Игоря Мирошниченко в топ-10 личностей, занимающих антисемитстскую или антиизраильскую позицию. После «майдана» «Свобода» скатилась в маргинальную политическую нишу, однако ее идеологию взяли на вооружение другие политические силы, в той или иной степени представленные в стенах парламента.

В сентябре 2016 президент Израиля Реувен Ривлин в ходе проходивших в Киеве парламентских слушаний, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, напомнил о причастности украинских ультранационалистических формирований к данной трагедии. Это вызвало гневную реакцию ряда радикальных украинских политиков, однако перечить историческим фактам невозможно.

А буквально за несколько дней до голосования в ООН в Умани (город в Черкасской области), традиционном месте паломничества хасидов, произошел погром. Вандалы осквернили могильный комплекс цадика Нахмана, облив помещение красной краской, распылили слезоточивый газ и оставили в нем свиную голову с вырезанной свастикой. Учитывая степень дезинтеграции украинской правоохранительной системы (а также инфильтрацию в ее ряды праворадикалов), едва ли можно ожидать поимку и наказание виновных.

В целом, только за 2015 год правозащитники зафиксировали 41 акт вандализма на почве расовой и национальной ненависти, а также как минимум 19 пострадавших (1 погибший) — в т. ч. фиксировались случаи нападения на раввинов, прихожан синагог, членов еврейских общественных организаций. Отмечено наибольшее количество, по сравнению с предыдущими годами, актов антисемитского вандализма — 23 зафиксированных случая. Наиболее пострадавшим оказалось главное «еврейское место» Украины — мемориал «Менора» в киевском заповеднике «Бабий Яр», осквернявшийся более 10 раз в период 2014—2016. Принимая во внимание влиятельность еврейского лобби в мире, подобные инциденты не просто бьют по репутации Украины, но и могут привести к резкому усилению тенденций международной изоляции государства.

Антисемитизм, как известно, лишь частный случай ксенофобии. Увы, отмечается рост ксенофобии в украинском общественном мнении. Так, по результатам социологического опроса компании GfK Ukraine, проведенного по заказу Министерства молодежи и спорта Украины в 2015 году среди молодежи, 54% опрошенных не хотели бы жить рядом с цыганами, 45% — с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, 33% — с больными СПИДом, 19% — с мусульманами, 12% — с русскими, 10% — с иностранными работниками, 9% — с евреями, 7% — с переселенцами.

Остро также стоит вопрос с религиозным противостоянием, подогреваемым властью, между канонической УПЦ МП и непризнанной УПЦ КП. Случаи захватов храмов Московского патриархата стали частыми в последние три года. Крестный ход, в котором в общей сложности приняли участие сотни тысяч прихожан УПЦ МП, несколько охладил пыл националистических кругов, однако с подачи нынешней власти проблема по-прежнему не снята с повестки дня.

С 2014 года участились случаи проявления околофутбольной ксенофобии (избиения темнокожих болельщиков, соответствующие лозунги и символика), что приводило к дисквалификации украинских стадионов международными инстанциями, и как следствие, к проведению матчей при пустых трибунах. В целом, футбольные «ультрас» уже давно и тесно связаны с праворадикальным политическим движением. Очень часто на футбольных матчах на Украине присутствует нацистская и расистская символика, что не вызывает никакой реакции у представителей правоохранительных органов.

Фактически можно отметить продолжение постепенного сползания украинского государства в правый спектр политической идеологии, а также сращивание государства и организаций праворадикального толка в части реализации государственной гуманитарной политики.

Власть имущие в силу острых социально-экономических проблем всячески пытаются переключать внимание общества на искусственно конструируемые конфликты на этнической, конфессиональной, языковой почвах. Разделяй и властвуй — древнеримская формула государственного управления остается актуальной для украинского правящего класса. В то же время уровень социальной депрессии является отменной питательной средой для рекрутирования личного состава ультранационалистических группировок, которым потакает государство, выдавая индульгенцию на осуществление различных противозаконных действий в отношении «врагов Украины».

В общем, проблемы антисемитизма и ксенофобии на Украине, к счастью, еще не пустившие глубоко корни в украинском обществе, комплексные. И по всей видимости, начинать решать их необходимо с базиса — то бишь с экономики: потому что если украинская экономика обрушивается уже даже не в третий, а в четвертый мир, то к такому же состоянию деградируют и политика, и общественные отношения.

Тем не менее, хотелось бы закончить на оптимистической ноте: изменение внешнеполитической конъюнктуры в 2017 году дает надежду на преодоление негативных социально-политических тенденций.

Денис Гаевский, Киев